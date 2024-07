Deux millions de voyageurs resteraient à quai sur la ligne SEA, selon Vinci Railways

Invitée ce matin du Club Ville, Rail & Transports, Valérie Vesque-Jeancard, présidente de Vinci Railways, a regretté l’insuffisante utilisation de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA), entre Tours et Bordeaux, dont la filiale du groupe de BTP est concessionnaire jusqu’en 2061. « Deux millions de voyageurs restent à quai, faute de trains en nombre suffisant sur la ligne, a-t-elle affirmé. Et seulement 75 sillons quotidiens [créneaux de circulation) sont utilisés alors qu’il en existe plus de 140 disponibles« , a poursuivi la dirigeante qui espère voir arriver d’ici quelques années de nouveaux opérateurs sur cette ligne.

Lisea, la société gestionnaire de SEA, discute avec de nouveaux entrants sur le marché ferroviaire, comme Renfe ou Trenitalia, et attend l’arrivée de Proxima qui envisage des dessertes vers Bordeaux, à partir de la fin 2027 ou 2028.

La récente étude d’E-Cube Strategy Consultants publiée le 25 juin qui prédit au marché français de la grande vitesse ferroviaire un avenir très concurrentiel, va dans le sens des attentes de Vinci, par ailleurs très présent sur le marché des concessions aéroportuaires, via sa filiale Vinci Airports dont Valérie Vesque-Jeancard est également directrice déléguée.

N.A

Vous pourrez retrouver dans le magazine de septembre le compte-rendu complet du Club VRT avec Valérie Vesque-Jeancard.