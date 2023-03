Egis toujours sur la voie d’une forte croissance

« Une accélération franche de notre croissance rentable« . C’est, en résumé, le bilan 2022 d’Egis établi par Laurent Germain, son directeur général. La société d’ingénierie affiche en effet un chiffre d’affaires d’1,5 milliard d’euros, en hausse de 27 % par rapport à 2021. Elle s’apprête à engranger « au moins » (au vu du carnet de commandes), 1,8 milliard en 2023 (l’équivalent de 18 mois d’activités). Ce qui représentera une hausse du chiffre d’affaires de plus de 65 % en trois ans, entre 2021 et 2023.

« La bonne nouvelle, c’est que l’essentiel de cette croissance est organique« , souligne Laurent Germain.1,2 milliard d’euros est réalisé dans l’ingénierie, 300 millions dans l’exploitation et la maintenance. « Cette croissance est également partagée entre nos deux jambes : +27 % pour le conseil et l’ingénierie, et + 27 % dans l’exploitation et la maintenance », poursuit-il.

Ces résultats vont permettre à Egis de poursuivre sa politique d’acquisitions très active depuis quelques années, puisque le groupe a acheté 25 sociétés depuis l’année 2020, augmentant de 36 000 salariés les effectifs du groupe.

Ont été principalement visés des cabinets d’architectes ainsi que des entreprises spécialisées dans la transition écologique et énergétique. A l’avenir, l’ingénieriste souhaite continuer à se développer dans ces secteurs et, du point de vue géographique, vise tout particulièrement le marché nord-américain. Son appétit en matière d’acquisitions ne se tarit pas.

MH P