ETF et Colas Rail vont construire le deuxième tronçon de la ligne Alameda – Melipilla au Chili

Publié le 11/08/2025 à 08h53
Santiago
Le groupement de constructeurs Dragados-Besalco, a sélectionné ETF (mandataire), filiale de Vinci, et Colas Rail, filiale de Bouygues, pour réaliser, en sous-traitance, le deuxième tronçon de la ligne ferroviaire entre Alameda et Melipilla au sud-ouest de Santiago.
Ce projet, commandé par l’entreprise publique EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado), gestionnaire du réseau ferré national, vise à relier la capitale du Chili au sud-ouest du pays.
D’un montant de 100 millions d’euros, à parts égales entre ETF et Colas Rail, le contrat prévoit le démontage des voies existantes, la fourniture du matériel (rails, traverses, ballast, caténaires…), la pose et la mise en service de la nouvelle ligne suburbaine.
Les travaux consistent à réaliser un tronçon de 21,5 kilomètres, comprenant trois nouvelles voies ballast équipées de caténaires, avec deux voies destinées aux trains de passagers et une voie aux convois de fret. Le chantier doit commencer fin août.
La ligne doit bénéficier à 57 millions de passagers par an qui verront leur temps de trajet réduit d’une heure.
