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La longue marche des SERM

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lock La longue marche des SERM

Gare de Strasbourg. © Claude TRUONG-NGOC / Wikimédia Commons
SOMMAIRE
  1. La longue marche des SERM
  2. Dans plusieurs métropoles, des projets prennent forme
  3. « Sans nouvelle gare, les contraintes sont trop fortes » estime Jean-Baptiste Gastinne, VP de la Normandie
  4. SNCF Réseau en première ligne

Une majorité des projets de transport, portés dans le cadre des services express régionaux métropolitains, sont prêts à franchir une nouvelle étape avec leur certification par l’État. Les plus avancés promettent déjà de premières améliorations de services aux usagers.

Labélisation et préfiguration avant certification

Instaurés par la loi du 27 décembre 2023, et lancés suite à une déclaration de novembre 2022 du président de la République, les services express régionaux métropolitains rassemblent l’ensemble des services de transports collectifs publics répondant aux besoins croissants de mobilité entre les métropoles et leurs périphéries. Là encore, leur vocation s’est élargie car, à leur lancement, seul le développement de l’offre ferroviaire, avec des trains régionaux de transport du quotidien, était au cœur du dispositif.

Le rail constitue bien toujours l’ossature principale de ces nouveaux services. La plupart seront en effet structurés autour d’« étoiles ferroviaires » comportant parfois des « Lignes Nouvelles ». Dans le rail, les projets portent aussi sur le déploiement de l’ERTMS (système européen de gestion du trafic ferroviaire) ou sur l’investissement dans de nouveaux services numériques (information, billettique, tarification). Enfin, autour de « la colonne vertébrale ferroviaire » se sont agrégées toutes les mobilités du quotidien. Les SERM incluent donc désormais services de transport routier à haut niveau de service (cars express), covoiturage, transports en commun en site propre, réseaux cyclables, services de transport fluvial, gares nouvelles.

« À l’origine, le terme RER métropolitain visait l’amélioration du train du quotidien. Le travail autour de la loi de 2023, avec l’ensemble des acteurs, a permis d’élargir le champ d’action au regard des besoins des métropoles et a débouché sur l’idée de SERM. Les projets vont bien au-delà de l’utilisation du train. C’est une offre de mobilité multimodale qui permet de rendre plus effica

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Sylvie Andreau
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