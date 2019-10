Gares & Connexions veut résilier le contrat de rénovation de la gare d’Austerlitz pour faute grave

Le chantier de rénovation de la verrière de la gare d'Austerlitz est suspendu depuis le 4 septembre. En cause, une pollution au plomb.

La bataille autour de la verrière de la gare d’Austerlitz va-t-elle bientôt connaître son épilogue ? Lancé il y a plus d’un an, le chantier de la rénovation de la grande verrière de la gare d’Austerlitz est bloqué depuis le 4 septembre. En cause, un niveau de pollution « extrêmement préoccupant » sur le chantier selon Masci, l’entreprise spécialisée retenue par Gares & Connexions pour retirer le plomb de la structure.

...