Icomera fait passer un premier train à la 5G

La 5G, cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, commence à peine à être déployée qu’un train est déjà équipé du tout premier routeur 5G au monde, en l’occurrence un X 2000 reliant Stockholm à Göteborg, en Suède. C’est une filiale dʼEngie Solutions basée dans cette dernière ville, Icomera, qui a réalisé cette installation pilote, en octobre dernier. Spécialiste depuis 2003 du Wi-Fi dans les trains, Icomera a suivi – et anticipé – l’évolution de la téléphonie mobile : en 17 ans, le débit de ses installations fournies pour les trains X 2000 a été multiplié par mille ! Il est vrai qu’entre-temps, on est passé de l’utilisation des réseaux cellulaires commerciaux 2G, voire 3G, aux réseaux 4G – et maintenant 5G.

Un seuil symbolique est dépassé par le nouvel équipement embarqué, celui d’un gigabit de données par seconde (1 Gbps), ce qui équivaut, selon Icomera, « à une consommation simultanée par les passagers de plus de 10 000 chansons ou 200 films HD simultanément en streaming ».

Cette valeur a été atteinte à bord du X 2000 équipé du routeur X5 dʼIcomera, doté de quatre modems radio 5G, lorsqu’il était couvert par le réseau cellulaire 5G de l’opérateur de télécommunications Tele2, dans la gare centrale de Stockholm, ainsi que lorsqu’il traversait les réseaux LTE (4G) d’autres opérateurs téléphoniques sur son trajet. Et si Icomera annonce que son nouveau système est « conçu pour être compatible avec les futurs réseaux 5G de tous les autres opérateurs téléphoniques présents sur l’itinéraire Göteborg – Stockholm, au fur et à mesure de leur déploiement », le spécialiste souligne l’intérêt que représente son nouveau dispositif, même lorsque la 5G n’est pas encore déployée.

En effet, Icomera précise que sa plateforme de connexion utilise des antennes externes pour se connecter à tous les réseaux disponibles tout au long du trajet. « La capacité de données de ces réseaux est ensuite agrégée par le routeur embarqué et livrée directement aux systèmes du train via la connexion Ethernet et aux passagers via la connexion Wi-Fi. » Cette méthode est censée garantir une connectivité « plus rapide et plus stable qu’un système embarqué qui se connecte directement aux différents réseaux mobiles tout au long du trajet ».

Cette installation pilote d’un routeur 5G, sur un train circulant avec 300 voyageurs à 200 km/h, devrait être suivie d’applications dans les transports publics.

P. L.