La première rame du RER NG se dévoile

Le 18 septembre, la présidente d’Île-de-France Mobilités et de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand président du Conseil régional des Hauts-de-France, Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF, Henri Poupart-Lafarge, PDG d’Alstom et Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France ont présenté la première rame du RER NG au centre d’essais ferroviaires de Petite-Forêt (Valenciennes), en présence des différentes associations d’usagers « qui ont été régulièrement consultées pour aboutir à ce résultat », précise le communiqué d’Île-de-France Mobilités.

Commandées par SNCF Mobilités pour le compte d’Île-de-France Mobilités, les 255 rames de RER Nouvelle Génération doivent être livrées à partir de fin 2021 pour les lignes de RER D et E, en particulier le nouveau tronçon Ouest de cette dernière, qui doit être livré fin 2022 jusqu’à Nanterre, puis fin 2024 jusqu’à Mantes-la-Jolie.

Dans ce matériel comportant des voitures d’extrémité à un niveau et des voitures intermédiaires à deux niveaux, cinq espaces ont été aménagés : accueil, salle basse, salle haute, utilisateur de fauteuil roulant (UFR) et salle du véhicule d’extrémité.

Les sièges colorés dans l’ensemble du train « reprennent l’esprit des sièges du Francilien ». Les Franciliens ont été sollicités pour choisir le motif du tissu de leur train en juillet 2017 lors d’une consultation sur internet : le motif « Territoire » est composé de lignes de couleur, semblables aux lignes du réseau de transport, qui se superposent sur fond ton sur ton.