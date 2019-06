Inauguration du centre de maintenance Erion à Montceau-les-Mines

Sur le site Mecateamplatform de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), les inaugurations se succèdent : deux mois après la réouverture après rénovation de son embranchement au réseau ferré par Patrick Jeantet, l’heure est venue de célébrer la mise en service du centre de maintenance de locomotives d’Erion France, onze mois après le lancement de sa construction sur la plateforme mutualisée du Mecateamcluster.

C’est ainsi que le 20 juin en fin de matinée, les partenaires, élus et financeurs qui ont permis la réalisation d’un établissement de maintenance ferroviaire vaste et moderne sur l’ancien site minier des Chavannes ont pris place dans la cabine d’une locomotive diesel Euro 4000 du parc Europorte pour couper, en entrant à allure réduite dans le nouveau hall, le ruban inaugural. Autour de Carmen García Cristóbal, directrice des opérations du groupe Erion, aux commandes, se serraient David Marti, président de la Communauté urbaine Creusot Montceau (CUCM), Jean-Claude Lagrange, PDG de la SEM pour la Coopération industrielle en Bourgogne (SEMCIB) et président de l’agence de développement Ecosphère, Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, Daniel Martínez Alonso, président d’Erion France, Marie-Claude Jarrot, maire de Montceau-les-Mines, et Eric Boucourt, sous-préfet d’Autun.

Créée en 2012, la filiale française de l’entreprise de maintenance ferroviaire Erion, détenue à 49 % par la Renfe et 51 % par Stadler, emploie actuellement une quarantaine de personnes, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 millions d’euros, avec Europorte, VFLI et ETF pour clients.

L’implantation d’Erion France à Montceau-les-Mines est d’autant plus bienvenue qu’elle découle d’une décision relativement tardive, la première réunion à ce sujet s’étant tenue en 2015 : « c’est la gamba sur la paella ! », a osé Jean-Claude Lagrange lors des discours inauguraux, faisant allusion aux origines espagnoles de l’entreprise… et au plat qui serait servi ensuite aux invités !

Outre la mutualisation qu’elle permet, Mecateamplatform présente l’avantage géographique d’être embranchée sur ligne de Paray-le-Monial à Montchanin du réseau ferré national, qui la met à 45 km de l’axe fret entre la Belgique et Marseille, via Amiens, Dijon et Lyon. Une position stratégique pour assurer sur un site français la maintenance des 58 locomotives diesel de forte puissance des clients d’Erion France, principalement des Euro 4000 au catalogue Stadler (anciennement Vossloh España) ou des Class 77 construites au Canada par EMD (anciennement GM).

Livré dans les temps impartis, le 28 mai dernier, le bâtiment se présente sur une longueur de 90 m, dont 60 m pour la zone de maintenance lourde (avec un total de huit vérins de levage de 35 t chacun, deux ponts roulants de 25 t sous un plafond haut) et 30 m pour la maintenance légère et préventive (avec trois voies passantes sur fosse et passerelles d’accès à mi-hauteur et en toiture), à proximité du tour en fosse. Sans oublier les bureaux et sanitaires, lumineux et largement dimensionnés. Car avec cette implantation, Erion France envisage une montée en puissance sur le marché français, ses dirigeants tablant sur une augmentation de 60 % du chiffre d’affaires d’ici 2021, assortie de la création d’une vingtaine d’emplois. Ainsi, avec une soixantaine de salariés, le site pourra traiter quelque 150 locomotives par an, dont une dizaine en même temps si nécessaire. Cette capacité pourrait être doublée par d’éventuelles extensions à l’avant et à l’arrière du bâtiment.

Côté Mecateamplatform, une troisième inauguration se profile cette année, avec la livraison de la première tranche du pôle formation, qui accueillera la prochaine convention d’affaires Mecateameetings, les 26 et 27 septembre prochains.

