Jérôme Wallut devient directeur commercial d’Alstom

Le 1er octobre, Alstom a annoncé la nomination de Jérôme Wallut comme Directeur commercial. Précédemment président d’Alstom Amérique, il est désormais responsable des activités commerciales à l’échelle mondiale, notamment de la stratégie commerciale, du développement des affaires et des affaires publiques. « À ce poste, Jérôme Wallut devient un membre de l’équipe de direction d’Alstom et rend compte directement à Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d’Alstom et Président du Conseil d’administration ».

