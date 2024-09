Jusqu’à 25 rames RegioPanter commandées à Škoda en Bulgarie

Škoda Transportation, en consortium avec Škoda Vagonka, a remporté une commande du ministère bulgare des Transports et Communications pour produire et livrer jusqu’à 25 rames automotrices électriques (25 kV 50 Hz) offrant un accès surbaissé et à larges portes (1,5 m d’ouverture), plus de 300 places assises « ergonomiques », la climatisation, le WiFi et « un minimum de bruit ». À plancher bas partiel, les rames présenteront des espaces multi-fonctionnels aménagés pour les PMR et permettant le transport de vélos ou de poussettes. Ces rames seront d’emblée équipées de l’ETCS niveau 2.

La tranche ferme du contrat porte sur la fourniture de 20 rames de quatre voitures basées sur le type RegioPanter, assortie de la formation du personnel et d’un service complet de maintenance pendant 15 ans. Le contrat comprend en outre 5 rames en option, qui portent la valeur totale du marché « à plus d’un demi-milliard d’euros », selon le groupe Škoda. De son côté, le ministère bulgare des Transports et Communications évoque 511,4 millions de leva (261,5 millions d’euros) pour la tranche ferme. Cette somme sera financée par le plan national de relance et de résilience. Le consortium BUL20EMU, qui regroupait Alstom Transport SA, Alstom Ferroviaria SpA et RVP Invest EOOD, avait quant à lui fait une offre chiffrée à 659 millions de leva (337 millions d’euros).

Ce nouveau matériel roulant devra être livré sous 24 mois à compter d’août 2024 pour être mis en service sur des dessertes grandes lignes. Le ministère bulgare des Transports et Communications cite en particulier les relations entre Sofia et Varna ou Burgas, sur la mer Noire, ainsi qu’entre la capitale et Roussé, au bord du Danube.

P. L.