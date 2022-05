La DB et Siemens présentent leur train à hydrogène

C’est sur le site de production Siemens de Krefeld que le constructeur et la DB ont présenté le Mireo Plus H à pile à hydrogène, dans le cadre du projet H2goesRail lancé fin 2020. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme national d’innovation dans le domaine de l’hydrogène et des piles à combustible, financé pour pour un montant total de 13,74 millions d’euros par le ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports (BMDV).

