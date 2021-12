La France et la Belgique s’engagent à relancer deux lignes transfrontalières

Les liaisons ferroviaires locales suscitent un regain d’intérêt. En marge d’un Conseil des ministres le 9 décembre à Bruxelles, Jean-Baptiste Djebbari, le ministre français délégué des Transports, et Georges Gilkinet, le vice-Premier ministre belge et ministre de la Mobilité, ont ainsi signé deux déclarations d’intention pour réactiver deux liaisons ferroviaires transfrontalières, d’une part entre Givet (France) et Dinant (Belgique) pour le transport de voyageurs, d’autre part entre Valenciennes (France) et Mons (Belgique) pour le transport de marchandises.

