La gare de Saint-Denis fait peau neuve

Les travaux de réaménagement de la gare de Saint-Denis se sont achevés après quatre années de chantier. La cinquième d’Ile-de-France en termes de fréquentation (avec 27 millions de voyageurs annuels) est désormais accessible à tous publics depuis la mi-mai, indique Ile-de-France Mobilités qui a financé les travaux à hauteur de 50 % (sur un total de 165 millions d’euros), aux côtés de SNCF Réseau (25 %) et la Région Île-de-France (25 %).

Pour accueillir des voyageurs qui devraient encore être plus nombreux à l’avenir (50 000 voyageurs supplémentaires sont prévus chaque jour d’ici 2030), un vaste passage souterrain de 800 m² et dix mètres de large a été réalisé sous l’axe ferroviaire le plus fréquenté d’Europe (2 lignes de RER, 1 ligne de TER, TGV vers Lille et le nord de l’Europe) et quatre ascenseurs et deux escaliers mécaniques ont été installés pour relier le souterrain aux quais. Des quais ont également été ré-haussés, tandis que le parvis était réaménagé avec une rampe d’accès à la gare créée. Et un nouvel accès à la gare avec un nouveau bâtiment voyageurs de 180 m² a été construit.

...