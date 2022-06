La gestion des flux de supporters sous haute surveillance pour le match France-Danemark

Pas question de voir se renouveler ce soir la gestion chaotique des flux de supporters, comme cela a été le cas lors de la finale le 28 mai, au Stade de France, de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real de Madrid. Le match entre la France et le Danemark, qui débutera ce soir à 20h45 et doit accueillir quelque 77 000 spectateurs, sera donc sous haute surveillance, annoncent les pouvoirs publics. 2000 policiers et gendarmes doivent effet assurer, outre la sécurité, la gestion de la foule. Notamment en la dirigeant vers les transports publics.

