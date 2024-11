La LGV Paris-Lyon fermée pendant 4 jours pour préparer la mise en service du système de signalisation ERTMS

Nouvelle étape pour le projet d’ERTMS (European Rail Traffic Management System) qui va équiper la ligne à grande vitesse Paris-Lyon : après 5 années de travaux sans impact pour les voyageurs, la ligne sera fermée du 9 au 12 novembre pour préparer la mise en service de ce nouveau système européen de signalisation. Cette technologie doit permettre d’augmenter la fréquence des trains, d’améliorer leur régularité et de favoriser l’accès au réseau français pour les entreprises ferroviaires européennes. Elle donne en effet en temps réel la position et la vitesse de tous les trains et informe le conducteur sur la vitesse à respecter, explique SNCF Réseau dans un communiqué.