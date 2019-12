La Métropole de Lyon veut résilier le contrat de concession de Rhônexpress

Après six mois de négociations entre la Métropole de Lyon associée au Sytral et leur délégataire Vinci, la Métropole a annoncé ce jeudi dans un communiqué de presse sa volonté de résilier le contrat de concession de Rhônexpress, le tramway rapide assurant la desserte entre la Part-Dieu et l’aéroport Lyon-Saint Exupéry.

Lors du début des discussions, casser le contrat était l’hypothèse ultime sur la table en cas d’échec des discussions sur la baisse des tarifs de la très chère navette (environ 18 euros/aller). On est donc dans une situation apparentée à un clash (et de pré-procès coûteux) où le Sytral est pour l’heure absent. Cependant, la Métropole, par son président David Kimelfeld, et son vice-président chargé des Marchés publics, Gérard Claisse, demande « la convocation d’un conseil syndical extraordinaire au mois de janvier afin de soumettre au vote la résiliation du contrat, dans le respect de la décision des élus du Sytral ». Une résiliation qui n’aura pas d’impact pour les usagers, « le service continuant à être opéré par CFTA/Transdev », sauf sur les tarifs « avec une baisse sensiblement supérieure à celle proposée par le délégataire actuel », assure la Métropole.

...