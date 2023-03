La Renfe déploie son train low cost Avlo vers le sud de l’Espagne

A partir du 27 mars, la compagnie espagnole Renfe lance son service « Avlo » entre Madrid et la ville méditerranéenne d’Alicante. Ces trains low cost circuleront à raison de deux aller-retours par jour et aux mêmes conditions que les liaisons de ce type existantes depuis la capitale vers Barcelone et Valence, avec notamment des billets à partir de 7 euros.

Les concurrents de la Renfe desservent déjà Valence depuis le 7 octobre 2022 pour Ouigo Espagne et, depuis le 16 décembre, pour Iryo ( filiale de Trenitalia et de la compagnie aérienne espagnole Air Nostrum). Mais ils ne s’aligneront vers Alicante que plus tard. Ils s’insurgent déjà contre la « faveur » dont bénéficie Renfe qui fait partir ses trains vers Alicante depuis Madrid-Atocha, alors que Adif, le gestionnaire des sillons, leur propose pour cette destination des départs depuis la gare de Chamartin, moins centrale.

La Renfe ne s’en tient pas là qui annonce, pour juin prochain, des services Avlo, cette fois vers l’Andalousie : une desserte journalière aller-retour de Madrid à Séville, et une autre pour Málaga. Pour commencer.

Iryo pourrait aussi s’y élancer à cette même période. De son côté, Ouigo qui visait la fin 2023, devrait être prêt avant avril 2024, le temps de répondre aux exigences de la signalisation grande vitesse vers l’Andalousie.

M. G.