La SNCB pérennise le train classique entre Bruxelles et Paris

Avec la clôture des Jeux paralympiques de Paris prend également fin la desserte Bruxelles – Paris par train classique,expérimentée à l’occasion par la SNCB, du 24 juillet au 11 août avec deux allers-retours par jour, puis du 28 août au 8 septembre avec cette fois un aller-retour quotidien. Rattaché à l’offre Eurocity (EC), ce train, à réservation obligatoire, reliait Bruxelles-Midi et Mons à Paris-Nord en quelque trois heures.

Deux jours avant la fin de cette expérimentation grandeur nature qui aura permis aux supporters belges de gagner Paris durant les Jeux 2024, le Conseil d’administration de la SNCB a annoncé que cette « liaison ferroviaire classique vers Paris » figurerait parmi les nouvelles dessertes approuvées dans l’offre de trains 2025, qui doit entrer en vigueur au changement d’horaire du 15 décembre 2024. « Une nouvelle liaison ferroviaire entre Bruxelles et Paris sera également mise en place à partir de décembre 2024. Il s’agit d’un train classique qui reliera les deux capitales, via Mons » : rien de très neuf par rapport au service de cet été, alors que « les nouveaux horaires seront disponibles dans quelques semaines via le planificateur de voyages en ligne de la SNCB ». Ce qui, dans le fond, est conforme à ce qui avait été annoncé par la SNCB et la SNCF il y a plus d’un an !

...