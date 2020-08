La SNCF affiche un bilan estival meilleur que prévu

La politique de petits prix mise en place par la SNCF et la possibilité de se faire rembourser (ou échanger) gratuitement et sans condition son billet jusqu’à la fin août ont sans doute permis à la compagnie ferroviaire d’afficher un bilan estival meilleur que prévu : en juillet et en août, 16 millions de personnes auront été transportées par TGV –dont 4 millions les trains à bas coût Ouigo– et 2 millions avec les Intercités, a indiqué Christophe Fanichet dans un entretien à l’AFP. Selon le PDG de SNCF Voyageurs, la fréquentation est en baisse est de 15% par rapport à l’an dernier, quand la direction craignait plutôt -20%.

Côté TER (qui ne comprennent pas les Transilien), entre 2 et 3 millions de personnes ont été transportées. “On a retrouvé trois voyageurs sur quatre dans les TER“, constate le dirigeant.

Quant aux relations internationales, “on est entre -60 et -80%”, l’Angleterre (avec Eurostar) étant la destination la plus touchée par la crise”, déplore-t-il.

Christophe Fanichet évoque aussi ses “incertitudes” sur la rentrée. “Comment est-ce que les Français vont reprendre les transports du quotidien?“, interroge-t-il. “Aujourd’hui, je n’ai pas d’indicateur qui me permette de le voir“.

La visibilité est également faible sur les voyages professionnels. “Sur le mois de septembre, les chiffres de réservation sont très bas alors qu’il y a beaucoup de place et que les trains circulent“, poursuit-il

La SNCF réfléchit à de nouvelles formules d’abonnements pour les télétravailleurs qui ne prendraient le train que deux fois par semaine, comme la région PACA vient de le décider pour ses TER.