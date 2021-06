La SNCF et Air France élargissent leur service Train + Air

A partir du 19 juillet, sept liaisons de plus complètent le service Train + Air lancé il y a plus de 25 ans par Air France et SNCF. Ce service, qui permet de combiner dans une même réservation des trajets en train et en avion, sera alors ouvert entre Paris-Charles de Gaulle et Aix-en-Provence TGV, Bordeaux Saint-Jean, Marseille Saint-Charles et Montpellier Saint-Roch, ainsi qu’entre Paris-Orly (via la gare de Massy TGV) et Valence TGV, Avignon TGV, Marseille Saint- Charles

Baptisé « Train + Air », il est utilisé chaque année par plus de 160 000 clients depuis ou vers les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, jusqu’alors sur 11 liaisons.