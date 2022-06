La SNCF prévoit un été record

Au vu des réservations, la SNCF s’attend à un été « record » dans ses trains, ce qui lui permettra d’oublier la dure période de la crise sanitaire. Déjà, l’été 2021 avait été plutôt satisfaisant avec le retour de la quasi-totalité des voyageurs par rapport à 2019, avant la pandémie.

D’après Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, qui s’exprimait il y a quelques jours devant l’AFP, « il y a un réel engouement pour les vacances en France » et les Français recommencent à planifier leurs vacances alors qu’ils avaient tendance ces deux dernières années à se décider au denier moment.

Le dirigeant s’attend à dépasser 2019. A la mi-juin, la compagnie nationale avait déjà vendu 6,5 millions de billets de TGV pour des trajets en juillet et août, soit 10 % de plus qu’à la même époque en 2019 (et 50 % de plus que l’an dernier à la même date). Une tendance dans la continuité des +10 % observés sur la grande vitesse en mai et juin.

A propos de la mini-polémique sur le manque de places sur les trains, Christophe Fanichet répons que « tout le parc va sortir, il n’y aura pas de trains en réserve ».

SNCF Voyageurs a d’ailleurs mis en vente 500 000 places supplémentaires par rapport à l’été 2019. Et rappelle que 3 billets sur 4 sont vendus à prix réduits, notamment grâce à la carte commerciale Avantage qui connaît un vrai succès. De ce fait, le montant du panier moyen, autrement dit le prix moyen payé par le voyageur, recule, affirme la SNCF. D’autres initiatives sont aussi à venir pour optimiser le remplissage des trains comme le lancement d’une liste d’attente sur les TGV Ouigo.

Côté TER, si les régions n’ont pas souhaité reconduire le Pass TER Jeunes, un abonnement estival d’un coût de 29 euros destiné aux 12-25 ans, certaines proposent des tarifs très attractifs pour attirer les jeunes générations à bord des trains cet été.

