La SNCF seule en lice pour le lot TER “Azur” ouvert à la concurrence par la région Sud

“Concernant le lot des lignes de la Côte d’Azur (le lot 2), il ne reste plus qu’un seul candidat en lice. Il s’agit de la SNCF” a annoncé le 4 juin au journal Nice-Matin Renaud Muselier, le président de la région Sud, en campagne pour sa réélection. Et de poursuivre : “Nous avions plusieurs candidats mais nous avons mis la barre très haut, tellement haut que les autres n’ont pas pu suivre. Et la SNCF, elle, a pu” .

Rappelons que la région ouvre à la concurrence deux lots , le lot n°1, la ligne Marseille-Toulon-Nice, et le lot n°2, l’axe Les Arcs/Draguignan-Nice-Vintimille et deux perpendiculaires: Cannes-Grasse et Nice-Breil-Tende. Ce second marché comprend l’exploitation des lignes et la construction d’un centre de maintenance à Nice Saint-Roch. L’exploitation commencera en décembre 2024 pour 10 ans.

S’exprimant également sur le lot n°1, le président de la région a indiqué avoir obtenu la réponse de plusieurs candidats français et européens, dont il n’a pas dévoilé les noms mais affirmé que les offres sont “canonissimes“. L’exploitation doit commencer en 2025 pour dix ans.