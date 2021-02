La SNCF envisage des trains à bas coûts sur lignes classiques

La SNCF envisage de lancer l’an prochain des liaisons sur des lignes classiques, plus lentes et moins chères que les TGV, indique le 25 février la publication spécialisée Mobilettre. La compagnie ouvrirait ainsi Paris-Lyon-Marseille en 2022, ainsi que Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Rennes et Lyon-Nice en 2023, croit savoir Mobilettre. Nom de code du projet : “Oslo”.

Ces liaisons parallèles aux lignes à grande vitesse seraient exploitées par une filiale dédiée, avec du vieux matériel Corail. Elles permettraient de gagner des parts de marché, notamment face à la voiture et aux autocars, en jouant sur les prix. Le moment semble propice, d’une part car la SNCF doit reconquérir des clients, qui ont déserté ses trains avec la crise sanitaire. D’autre part, car elle n’a plus d’activité dans les autocars longue distance depuis qu’elle a cédé il y a deux ans environ sa filiale Ouibus à Blablacar.

...