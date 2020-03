La SNCF va réduire globalement son trafic à 30 % sur les grandes lignes

Chaque jour, direction et organisations syndicales de la SNCF échangent lors de téléconférences sur les mesures à mettre en place pour adapter les plans de transport et protéger voyageurs et salariés. Voici les principales mesures décidées ce matin, selon Didier Mathis, le secrétaire général de l’Unsa-Ferroviaire :

Le plan de transport va être globalement abaissé à 30 % sur les grandes lignes d’ici jeudi, peut-être avant en fonction des réservations.

IDFM, l’autorité organisatrice des transports, a demandé un plan de transport abaissé à 50 % sur Transilien.

Les contrôleurs sont chargés d’assurer prioritairement la sécurité dans les trains et de ne plus procéder aux contrôles.

Le nettoyage est renforcé dans les trains, notamment les poignées de porte, les barres d’appui…

Les guichets seront fermés s’il n’est pas possible de respecter les consignes de protection et de respect des distances.

Le service de réservations via le 3635 devait fermer à midi. Il sera assuré par télétravail par ceux qui le peuvent, ce qui implique des temps d’attente allongés.

Les technicentres continueront à fonctionner uniquement pour assurer la maintenance des pièces essentielles au fonctionnement des trains en circulation.

Le même principe s’applique aux chantiers : tous les grands chantiers de RVB (renouvellement des voies) vont s’arrêter. Tous les sous-traitants vont donc se retrouver au chômage technique. Les chantiers seront également arrêtés en Ile-de-France. Seuls les chantiers nécessaires à la sécurité seront assurés. Des agents seront également maintenus sur site en cas d’incident.

Les acheminements d’agents sont aussi limités, à deux agents dans les taxis ou dans les voitures de service.

Les circulations de trains de fret sont maintenues au maximum pour approvisionner le pays.

Les séjours en résidences sont limités au strict minimum.

Les formations et les recrutements sont stoppés pour tous.

Des flacons de gel hydroalcooliques sont distribués aux agents, prioritairement à ceux qui n’ont pas accès à des points d’eau.

Les restaurants d’entreprise doivent être fermés.

Report de trois mois de toutes les visites médicales « aptitudes » .

Le télétravail est généralisé pour ceux qui le peuvent et le confinement est de rigueur.

Propos recueillis par Marie-Hélène Poingt