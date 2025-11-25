Je me connecte

Le groupe SNCF veut devenir plus sobre en prélevant moins d’...

  • Twitter

lock Le groupe SNCF veut devenir plus sobre en prélevant moins d’eau

Publié le 25/11/2025 à 05h50
Partenariat entre le groupe SNCF et les Agences de l'eau sur la préservation de la ressource. © Groupe SNCF

Le groupe SNCF a signé, le 20 novembre à l’occasion du Salon des maires, un partenariat avec les six agences de l’eau afin de mieux préserver l’eau sur les emprises et les infrastructures ferroviaires. Le partenariat avec la SNCF, qui couvre les années 2025 à 2030, est la déclinaison du Plan national pour l’eau qui vise à réduire de 10 %, d’ici cinq ans, les consommations d’eau sur les 100 sites industriels français les plus consommateurs.

Le groupe ferroviaire s’engage à améliorer les systèmes d’assainissement de 250 gares et 60 sites ferroviaires, notamment par une désimperméabilisation des sols ou la création de fossé

lock Article payant ou reservé aux abonnés.

L'article complet ( 327 mots) est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Par Yann Goubin
