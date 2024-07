La SNCF victime d’une « attaque » sans précédent sur son réseau LGV

La fête des JO, qui devait commencer aujourd’hui avec la cérémonie d’ouverture, est ternie par les sabotages commis cette nuit, autour de 5 heures du matin, sur le réseau des lignes à grande vitesse pour le paralyser. La SNCF parle d’une « attaque massive, soudaine et coordonnée« , qui laisse peu de doutes sur son origine criminelle.

Des incendies ont été déclenchés pour endommager des postes de signalisation à Courtelain, dans l’Eure-et-Loir, sur la LGV Atlantique, à Croisilles non loin d’Arras sur la LGV Nord, à Pagny sur Moselle près de Metz sur la LGV Est. A Vergigny dans l’Yonne, l’attaque a pu être évitée a priori grâce à des agents de maintenance qui ont fait fuir des individus les empêchant d’endommager la LGV Sud Est.

En revanche, le trafic est extrêmement perturbé sur les autres axes avec un grand nombre de suppressions de circulations et d’importants retards quand les trains circulent (essentiellement par voie classique). Les perturbations devrait durer jusqu’à la fin du week-end. 250 000 voyageurs devaient voyager avec la SNCF aujourd’hui. Et 800 000 sur l’ensemble du week-end. La SNCF demande aux voyageurs de reporter leur voyage et indique que les billets sont échangeables et remboursables sans frais. « Les clients vont être informés par SMS de la circulation de leur train« , précise-t-elle dans un communiqué.

Les agents sont à pied d’oeuvre pour réparer les dommages. Il faudra « réparer câble par câble », c’est un « travail très minutieux », a souligné ce matin Jean-Pierre Farandou, le PDG du groupe SNCF. Pour un agent SNCF que nous avons interrogé, « il faut quand même connaître le réseau » pour commettre ces actes. Le Parquet de Paris a annoncé se saisir de l’enquête.

Dans le cadre de sa préparation aux JO, l’éventualité de sabotages avait évidemment été prise en compte. Des mesures de protection sont appliquées sur certains sites, les LGV sont grillagées mais impossible de surveiller en permanence les 30 000 km de lignes exploitées par les compagnies ferroviaires.

Il y a un peu plus d’un an déjà, un incendie volontaire avait endommagé les câbles électriques dans les installations ferroviaires de Vaires-sur-Marne, provoquant une panne du poste d’aiguillage et d’importantes perturbations en gare de Paris-Est. Un plan de sécurisation des postes électriques et des abords de ligne avait alors été adopté par le ministère des Transports à hauteur de 5 millions d’euros.

MH P