L’alliance Elipsos entre SNCF et Renfe sera rompue à la fin de l’année

La SNCF a annoncé le 16 février qu’elle allait arrêter, à la fin de l’année, le partenariat qui la liait depuis 2013 à la Renfe via l’alliance Elipsos.

Cette coopération pour exploiter ensemble les lignes reliant la France à l’Espagne n’a jamais été rentable, selon la SNCF. Mais surtout, les deux compagnies apparaissent désormais avant tout comme des rivales depuis que la SNCF a lancé des TGV Ouigo à bas coûts sur le marché espagnol. De son côté, la Renfe ne cache pas son souhait de lancer des trains entre Paris et Lyon d’une part, et entre Paris et Londres d’autre part.

La SNCF entend poursuivre seule l’exploitation des TGV Paris-Barcelone à partir de 2023, a expliqué un porte-parole à l’AFP. La liaison pourrait être rentable sans la lourdeur imposée par la coopération actuelle (avec changement d’équipage à la frontière notamment), a-t-il ajouté.