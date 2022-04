Lancement du pont au-dessus des voies d’Austerlitz pendant le week-end de Pâques

Un nouveau pont pour enjamber les sept voies de la gare d’Austerlitz a été lancé, entre le 16 et le 17 avril. D’une largeur variable de 19 à 32 mètres sur 87 m de longueur, et 21 tonnes de masse, il reliera le boulevard de l’Hôpital à l’avenue Pierre Mendès-France, et deux quartiers de Paris Rive-Gauche, en franchissant le faisceau ferroviaire de la gare d’Austerlitz.

Après une première étape le 11 novembre, le lançage en deux phases s’est poursuivi pendant le long week-end de Pâques. Par sécurité, le trafic ferroviaire a été complètement interrompu.

Les équipes d’Arcadis, maître d’œuvre mandataire du groupement d’entreprises qui a remporté le concours lancé en 2016 par la Semapa et la Ville de Paris, ont dû travailler dans un tissu urbain contraint (voies ferrées, ligne 10 du métro, hôpital de la Salpêtrière) sans en perturber le fonctionnement quotidien. Elles ont dû aussi composer avec la crue du Rhin en juillet 2021 qui a ralenti le transport fluvial de la charpente métallique, pré-assemblée dans l’usine de Lauterbourg en Alsace, et acheminée sur site pour y être finalisée. Le chantier, qui a démarré en juin 2020, devrait prendre fin courant 2023.