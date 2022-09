Le monde ferroviaire a rendez-vous à InnoTrans

InnoTrans, la plus grosse manifestation dans le domaine du transport et de l’industrie ferroviaire, ouvre ses portes à Berlin, du 20 au 23 septembre. C’est la 13e édition depuis sa création en 1996. Lors du précédent salon en 2018, on avait compté plus de 161 000 visiteurs venus de 149 pays.

Grâce à sa situation exceptionnelle au cœur de l’Europe, le cru 2022 ne devrait pas décevoir les visiteurs. Avec 42 halls et 200 000 m2 d’exposition, InnoTrans ne craint pas de faire dans la démesure. En plus des différents pavillons, 3 500 m de voies seront installés en extérieur pour permettre de faire découvrir aux visiteurs les derniers matériels roulants en tous genres. S’y ajouteront également quelques véhicules routiers, notamment des autobus. Cette situation exceptionnelle dans le parc d’exposition de Berlin, connecté au réseau ferré, devrait attirer plus de 3000 exposants représentant une soixantaine de pays. Tous les emplacements en extérieur, notamment sur voies ferrées, sont réservés.

Pour son premier jour, InnoTrans doit accueillir le ministre allemand des Transports, Dr. Volker Wissing, qui devrait être accompagné d’Adina Vălean, la commissaire européenne aux Transports. Une première table ronde sur le thème de l’avenir de la mobilité en période de changement climatique est prévue.