Le prolongement de la ligne 14 avance

Les travaux de prolongement de la ligne 14 avancent et devraient permettre sa mise en service à temps pour les JO de 2024. « 14 km de voies posées en 14 mois pour le prolongement sud de la ligne 14, à partir de Maison-Blanche, c’est un défi relevé », résume Éric Lebrun, chef de projet système de transport de la ligne 14, lors d’une visite de la gare en construction de Kremlin-Bicêtre-Hôpital, le 8 juin.

Commencée en janvier 2021, la pose de la voie s’est terminée en avril 2022. « Cela fait un linéaire total de 172 km », si on compte les rails, les profilés pour le guidage et les rails d’alimentation, soit 6 éléments par voies, le tout multiplié par deux voies et par 14 kilomètres plus quelques centaines de mètres supplémentaires pour rejoindre l’atelier. 40 000 traverses bétons biblocs ont également été posées.

...