Le RER A va être équipé de garnitures de frein moins émettrices de particules 

Wabtec installera 10 000 garnitures de frein « permettant de réduire jusqu’à 90 % les émissions de particules fines produites par le freinage » sur près de 200 rames MI09 du RER A, indique le 11 juin dans un communiqué l’équipementier ferroviaire.

L’entreprise a testé ses semelles “Green Friction“ pendant plus d’un an sur trois rames puis dix rames du RER A, en association avec Île-de-France Mobilités et la RATP. « Les garnitures de frein Green Friction ont démontré des performances de freinage avec un niveau de sécurité équivalent tout en réduisant de 70 % en moyenne et jusqu’à 90 % les émissions de particules émises par le freinage des trains, pour un coût contenu », poursuit Wabtec.

L’installation commencera progressivement d’ici deux ou trois mois sur la ligne RER.