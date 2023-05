Le RER B Nord totalement à l’arrêt du 12 au 14 août pour travaux

De gauche à dr : Laurent Probst (dg d'Ile-de-France Mobilités), Marc Guillaume (préfet d'Ile-de-France) et Jean-Pierre Farandou (président de la SNCF) ont appelé les entreprises et les établissements publics au télétravail ou à fermer leurs portes lundi 14 août pour éviter le chaos sur le RER B pendant la fermeture de l'axe Nord, du 12 au 14 août 2023.

Un mal pour un bien : trois jours de fermeture sur l’axe nord du RER B, entre gare du Nord et Aulnay-sous-Bois, au cœur de l’été, entre le 12 et la 14 août. Le temps de construire une voie de retournement à la Plaine Stade de France. Objectif de la manœuvre ? « Permettre aux trains de faire demi-tour en cas de perturbations si l’accès aux gares terminus de Mitry-Mory et de l’aéroport Charles de Gaulle est impossible, résume Marc Guillaume, préfet de Paris et d’Ile-de-France. Et éviter de couper le trafic sur certains tronçons en cas d’incidents ou de travaux grâce à la création d’un terminus intermédiaire« , assure l’ancien secrétaire général de l’Elysée. Il exposait le 22 mai devant la presse le défi de cette coupure de trafic « exceptionnelle ».

