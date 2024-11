Le secteur ferroviaire se mobilise autour du FMRCS, la radiocommunication du futur

L’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) a accueilli les 19 et 20 novembre à Paris une conférence sur le FMRCS (Future Railway Mobile Communication System, ou futur système de communication ferroviaire mobile). Conçu pour remplacer le Global System for Mobile Communications – Railway (GSM-R), ce système représente un bond technologique majeur en matière de communications ferroviaires, estime l’UIC dans un communiqué. « Ce projet de plus de 50M€, cofinancé par Europe’s Rail et le Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU), est conduit par l’UIC à hauteur de 13,5M€, rassemblant 13 compagnies ferroviaires, 13 fournisseurs, deux opérateurs de réseaux mobiles et l’UNIFE« .

L’écosystème du FRMCS fera l’objet de tests dans trois laboratoires et sur cinq sites pilotes en Europe, y compris sur une ligne à grande vitesse en Espagne, indique encore l’UIC, qui précise vouloir faire de ce thème une conférence annuelle. Le FMRCS, qui s’appuiera sur la 5G, pourrait remplacer le GSM-R (2G) d’ici 2035. Pour ses promoteurs, la radiocommunication du futur doit contribuer à rendre le réseau ferroviaire plus interropérable, plus performant, plus robuste.