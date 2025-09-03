Je me connecte

Les 200 ans du rail anglais célébrés en grande pompe

lock Les 200 ans du rail anglais célébrés en grande pompe

Publié le 03/09/2025 à 06h46
Invités pour les célébrations du 200 anniversaire du rail britannique à l'usine Alstom de Derby

Les Britanniques n’ont pas attendu la date officielle du 27 septembre pour lancer les festivités célébrant les 200 ans du train au Royaume-Uni. En ce jour de 1825, la locomotive à vapeur n° 1 de George Stephenson va parcourir 42 kilomètres entre Shildon, Darlington et Stockton, transportant des centaines de passagers, acclamés sur tout le parcours par une foule de curieux dont des ouvriers bénéficiant d’un jour férié pour l’occasion.  C’est le démarrage d’une activité ferroviaire réservée jusque-là aux marchandises.

Depuis janvier, cet anniversaire est célébré au fil de plus de 354 manifestations, dans tout le pays, souvent organisées par des associations de bénévoles amoureux du train : expositions temporaires, journées portes ouvertes, visites guidées, concours de photos, poésie, maquettes, ou d’histoires sur des voyages en train ou les gares qui les ont jalonnés.

Alstom en

Par Sylvie Andreau
