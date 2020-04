Les gares encore sous haute surveillance ce week-end

Alors que les vacances scolaires débutent ce soir pour la zone C (Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), les contrôles vont être renforcés sur les routes et dans les gares pour appliquer les mesures de confinement et éviter des départs en vacances.

« Il ne doit y avoir aucun départ en vacances », a déclaré le Premier ministre hier soir sur TF1. Edouard Philippe a indiqué qu’il y aurait des contrôles « pour que le début des vacances scolaires ne se traduise pas par des trajets qui viendraient ruiner l’effort collectif mené depuis trois semaines ». Et de préciser : “Tous ceux qui seront en contravention se verront sanctionner ».

La gendarmerie nationale affirme qu’environ 60 000 militaires seront mobilisés pour assurer les contrôles, et souligne qu’en Ile-de-France, sept escadrons de gendarmerie mobile et trois hélicoptères sont mobilisés en renfort. Au total, ce sont 160 000 membres des forces de l’ordre qui vont être aux péages et sur les routes tout le week end, parfois aidés de drones, indique Le Parisien du 3 avril.

Des policiers contrôleront notamment les entrées dans les gares, où il sera impossible de rentrer sans une justification valable. De plus, très peu de trains circuleront puisque depuis le 27 mars, il n’y a plus aucun TGV Ouigo et désormais seulement 5 % en moyenne de trains Grandes Lignes.

