Les livraisons des rames Omneo 2 destinées à la Normandie ont commencé cet été

La région Normandie a présenté fin juin à Évreux, les deux premières rames Omneo 2 qu’elle a reçues d’Alstom sur une commande totale de 27 rames. Le constructeur les livrera progressivement jusqu’à la fin de l’année.

Elles seront affectées aux lignes Paris-Vernon-Rouen et Paris-Évreux-Serquigny du réseau Nomad et remplaceront les anciens matériels TER 2N NG, V2N, V0 2N et BB 15000 en service depuis plus de 30 ans.

Légèrement différentes des Omneo premium, ces nouvelles rames sont climatisées, dotées de sièges plus confortables, avec prises électriques et USB individuelles, et du wifi. Elles comportent 552 places assises, dont deux places UFR (par rame), et d’une place dédiée à un accompagnement avec un chien guide. Chaque rame comptera aussi 12 emplacements pour vélo, contre 3 dans la précédente génération d’Omneo.

