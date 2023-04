Les travaux de réouverture de la ligne Montréjeau-Luchon attendus à la fin de l’année

L’Occitanie, qui est propriétaire depuis le 4 avril de la ligne Montréjeau-Luchon, a attribué à Systra le contrat de maîtrise d’œuvre des travaux de réouverture de cette liaison. Longue de 36 km en voie unique désormais non électrifiée, elle est fermée aux voyageurs depuis 2014 pour des raisons de sécurité. « La Région a défini la réouverture de cette ligne comme prioritaire à la suite des États Généraux du Rail et de l’Intermodalité menés en 2016 », indique-t-elle dans un communiqué, en rappelant qu’elle a « obtenu auprès de l’Etat le transfert de propriété de la ligne – une première en France – afin de pouvoir maitriser les coûts et le calendrier de réalisation« .

La ligne comportera cinq points d’arrêt. « Autour, des gares, des haltes et pôles d’échanges multimodaux pourront être créés. La ligne Montréjeau-Luchon sera un levier de développement économique« , affirme également la région. Les premiers travaux sont attendus fin 2023.