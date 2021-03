L’Europe alloue ses nouveaux financements pour le rail et les transports propres

La Commission européenne et la Caisse des Dépôts ont dévoilé leur première liste de cinq projets d’infrastructures soutenus en France par l’appel à projets CEF – Transport – Blending Facility. Cette initiative conjointe de financement s’inscrit dans le cadre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), dans la phase budgétaire qui couvrira la période 2021-2027. “L’enjeu de la Blending Facility, un mélange de subventions européennes et d’autres instruments financiers de la Caisse des dépôts, est d’accélérer les projets à dimension climatique“, rappelle Laurent Zylberberg, directeur des relations institutionnelles, internationales et européennes de la Caisse des dépôts.

Le premier projet retenu, porté par SNCF Réseau, porte sur la sécurisation de la circulation des trains en harmonisant la signalisation embarquée. il sera soutenu à hauteur de 31 millions d’euros par la Commission européenne et bénéficiera d’un montant équivalent en dette accordé par la Caisse des Dépôts. Ces financements permettront l’installation du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) à bord de 252 trains voyageurs et locomotives fret. Ils bénéficieront notamment aux clients régionaux de la SNCF (Paca, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté) situés en zone frontalière.

La Commission européenne et la Caisse des Dépôts s’apprêtent à co-financer le projet de production et de distribution d’hydrogène décarboné Multicit’Hy porté par Hynamics, filiale du groupe EDF. Multicit’Hy sera déployé dans les agglomérations de Belfort, Nice, Gardanne et Nantes-Saint-Nazaire. Les stations services implantées sur ces territoires représentent une puissance cumulée d’électrolyse re 8 MW. Elles serviront à alimenter des bus, des bennes à ordures ménagères et des camions et des usages fluviaux et maritimes. La Commission européenne alloue 8,9 millions d’euros de subventions à Hynamics. La Caisse des Dépôts lui apporte une prie de participation de 18,5 millions d’euros. La Banque des Territoires, bras armé de la Caisse des dépôts sur le marché des collectivités, finance aussi ce projet à hauteur de 18,5 millions d’euros.

Un second projet d’hydrogène carboné, Hydrogen Fuel for Paris, doit permettre le développement de la mobilité hydrogène dans la flotte de taxis et VTC exploités sous la marque Hype en région Ile-de-France. HysetCo, la société qui porte les actifs pour le développement de ce réseau, bénéficiera de 6,74 millions d’euros de subventions pour “porter son réseau de distribution à plus de 10 stations d’ici 2024”, selon la Commission européenne. La Banque des territoires co-finance HysetCo à hauteur de 6 millions d’euros. “La capacité additionnelle distribuée par ces stations s’élèvera à plus de 7 tonnes d’hydrogène par jour, permettant la substitution quotidienne de 40 000 litres de diesel”, estiment les financeurs.

Le projet de carburants alternatifs MALTES porté par le fournisseur de stations multi-énergies Proviridis accompagnera le déploiement en France d’un réseau de 12 stations gaz naturel, électricité et hydrogène en 2023. L’entreprise dont le siège se situe à Rousset (Bouches-du-Rhône) reçoit 3,6 millions d’euros de subventions de la Commission européenne et 5 millions d’euros de prêts de la Banque des territoires.

L’agglomération Montpellier Méditerranée Métropole recevra 11,7 millions d’euros en soutien à ses projets d’acquisition de 21 bus électriques à hydrogène en 2023 et de construction d’une station d’hydrogène vert, alimentée par une centrale photovoltaïque de 2,8 MWc. Montpellier prévoit la livraison de 30 bus supplémentaires en 2025, affectés dans un premier temps sur les futures lignes de BHNS en projet dans la Métropole en septembre 2023.

Olivier Mirguet

...