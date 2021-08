Mathieu Dufour, nouveau directeur des Affaires sociales de l’UTP

Depuis le 16 août, Mathieu Dufour remplace Soazig Sarazain à la tête du département des Affaires sociales de l’UTP. Un poste-clé alors que le secteur des transports publics est en train de compléter la convention collective pour le ferroviaire, à l’heure où l’ouverture à la concurrence va bientôt devenir réalité dans les TER.

Ce juriste de formation et titulaire d’un master en RH et RSE a piloté le dialogue social de plusieurs fédérations. Il a notamment participé à l’élaboration de la convention collective du sport quand il travaillait au sein de la Fédération française du tennis. Il a également exercé à la Fédération de la Plasturgie, puis à l’UNIDIS, et était, juste avant de rejoindre l’UTP, délégué général de l’UFCC (l’organisation professionnelle des distributeurs de produits chimiques).