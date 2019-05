MTR Express reste le meilleur opérateur ferroviaire en Suède

Quatre ans après le démarrage de ses trains grandes lignes en open access entre Stockholm et Göteborg, les deux principales villes suédoises, MTR Express a été classé, pour la quatrième fois de suite, meilleur opérateur ferroviaire dans l’enquête de satisfaction sur les transports de Svensk Kvalitetsindex (SKI). Dans l’édition 2019 de cette enquête, quinzième du genre, la qualité globale des transports est jugée à la baisse par les usagers, surtout pour les bus longue distance (70,2 % de satisfaits, contre 75,5 % en 2018), mais aussi pour les avions (66,8 %, contre 66,8 %) et les trains grandes lignes (61,2 %, contre 62,4 %).

Tous transporteurs et tous modes confondus, MTR s’en tire avec une honorable quatrième place (70 % de satisfaits) derrière deux compagnies de bus longue distance (appartenant à l’Etat norvégien) et une petite compagnie aérienne. Juste derrière MTR, la compagnie aérienne scandinave « historique » SAS s’en tire avec 69,7 %, devant le low cost Norwegian (65,7 %) et le « nouvel entrant » ferroviaire Snälltåget, filiale de Transdev et spécialiste des trains de nuit (65,6 %). L’opérateur ferroviaire « historique » SJ contribue quant à lui à faire baisser la moyenne des trains, avec 55,9 % de satisfaits.

Ponctualité et information

Selon SKI, outre la ponctualité, c’est l’information en situation perturbée qui fait la différence. Le fait que cette information soit trop souve