Nexrail présente sa première locomotive hybride

Le loueur européen de matériel moteur Nexrail a dévoilé le 2 juillet, à Saint-Pierre-des-Corps, sa première locomotive hybride diesel-batterie développée par Vossloh. La DE18 Stage V Smart Hybrid est équipée d’un moteur diesel aux normes européennes d’émissions de phase V, d’une puissance de 1800 kW associé à une batterie d’une capacité de 74 kWh, qui peut délivrer une puissance de 560 kW.

« Cette technologie hybride permet des économies de carburant et de CO2 de 20 à 50 % », explique Nexrail dans un communiqué. Grâce à la combinaison de la batterie puissante et du moteur phase V, qui peut fonctionner au (bio)diesel HVO, les émissions d’azote et de particules fines sont également réduites de 98 %. La batterie permet de rouler pendant une heure sans émissions, et avec un minimum de bruit, selon le loueur.

En 2021, Nexrail avait passé un contrat-cadre avec le constructeur allemand pour l’achat de 50 DE18 Stage V Smart Hybrid. 30 seront livrées d’ici la fin de l’année aux clients de Nexrail. La Vossloh hybrid sera alors totalement homologuée, et interopérable en France, en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg.

Y. G.