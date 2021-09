Ouigo Espagne a transporté 500 000 passagers depuis son lancement

Plus de 500 000 voyageurs ont déjà pris le TGV Ouigo en Espagne, depuis le lancement du TGV à bas coût de la SNCF, le 10 mai, sur la ligne entre Madrid et Barcelone. Un succès «populaire », selon Ouigo Espagne qui affirme enregistrer un taux de remplissage moyen de 95 % (+98 % en juillet) et estime qu’elle transportera plus d’un million de personnes cette année. La filiale espagnole de la SNCF dit constater l’arrivée dans ses trains de nouveaux profils de voyageurs, notamment des familles avec des enfants en poussette, des jeunes, des étudiants…

