Paris-Orléans : un plan de transport pour compenser l’arrêt des circulations de trains en journée

Un plan de transport a été présenté le 12 novembre par la région Centre-Val de Loire et la SNCF pour compenser l’arrêt de circulations ferroviaires en pleine journée entre Paris et Orléans à partir du printemps prochain du fait de travaux. En avril 2025 en effet, un chantier préparatoire nécessitera d’interrompre les circulations de trains entre 10h et 15 h entre ces deux villes. Les travaux pourront ensuite être lancés en août, occasionnant des coupures entre 9h30 et 17h30 les jours de la semaine jusqu’à la fin janvier 2026.

