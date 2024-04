Quelques mois avant l’arrivée de Philippe Petitcolin, la restructuration d’Alstom déjà sur les rails ?

Alstom et Huitachi ont décroché la commande pour la fabrication et la maintenance des trains du projet High Speed 2 en Grande-Bretagne. Mais le gouvernement a annoncé à l'automne 2023 l'abandon de la branche vers Birmingham, réduisant considérablement le projet.

L’avenir incertain de l’industrie ferroviaire britannique menace le site Alstom de Derby dans le centre de l’Angleterre, la plus grosse unité du groupe ferroviaire pour la fabrication de trains au Royaume-Uni. Au total, Alstom emploie 6 000 personnes outre-Manche (Royaume-Uni + Irlande). Selon le quotidien britannique The Telegraph du 3 avril, plusieurs centaines de licenciements seraient envisagés à Derby en raison de négociations qui piétinent sur des commandes de matériel et appels d’offres. Notamment pour la ligne à grande vitesse HS2 entre Londres et le Nord de l’Angleterre suite à la décision du gouvernement de Rish Sunak fin 2023, de réduire considérablement le projet. Quant à l’appel d’offres du gouvernement pour des trains de banlieue Aventra, Alstom ne voit toujours rien venir.

