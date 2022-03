Rénovation mi-vie de 62 AGC du TER Nouvelle-Aquitaine à Périgueux

La SNCF va investir 12 millions d'euros et effectuer une centaine de recrutements au Technicentre Industriel Charentes-Périgord.

A son tour, le TER Nouvelle-Aquitaine s’engage dans la rénovation de son parc d’AGC (Autorails Grande Capacité), dont 62 rames bimodes a été acquises entre 2006 et 2010 auprès de Bombardier Transport. C’est à cette fin qu’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, ont signé la convention pour la réalisation des opérations mi-vie sur ces rames, le 1er mars au Technicentre Industriel Charentes-Périgord à Périgueux, en présence d’Hervé Lefèvre, directeur régional SNCF Voyageurs TER Nouvelle-Aquitaine, et de Mathieu Michaud, directeur du Technicentre Industriel Charentes-Périgord.

...