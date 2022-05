SNCF Connect intègre les Chèques-Vacances dans ses moyens de paiement

Partant du constat que chaque année, entre juin et août, un billet de train sur cinq est payé en Chèques-Vacances dans les gares et dans ses boutiques, la SNCF a travaillé pour digitaliser ce moyen de paiement et l’intégrer à SNCF Connect : avec le Chèque-Vacances Connect, il est désormais possible d’acheter des billets pour les TGV Inoui, les TER et les Intercités sur le site et sur l’application.

Pour les détenteurs de « Chèques-Vacances Classic » qui souhaitent faire des réservations via l’agence de voyages en ligne de la SNCF, il est proposé de les échanger en « Chèques-Vacances Connect » sur le site Le Guide en ligne du Chèque-Vacances de l’ANCV.