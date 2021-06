Thello arrête ses lignes Paris – Venise et Marseille – Nice – Milan

Alors que l’on annonce le lancement de plusieurs trains de nuit à travers l’Europe, dès cet été ou d’ici trois ans, Thello, pionnier des services en open access entre la France et l’Italie depuis 2011, mettra « définitivement » fin à ses circulations de Paris à Venise et entre Marseille, Nice et Milan le 1er juillet prochain.

La nouvelle n’a pas vraiment surpris les observateurs du marché ferroviaire. Lancé en 2011, le train de nuit Thello Paris – Venise était déjà suspendu depuis le début de la crise sanitaire, le 10 mars 2020, alors que la desserte de jour Marseille – Nice – Milan, lancée en 2014, était limitée à un train quotidien entre ces deux dernières villes. L’opérateur annonce désormais que le dernier train quittera la gare centrale de Milan le 29 juin à 15 h 10 pour Nice-Ville (arrivée à 19 h 59), l’ultime départ dans l’autre sens étant prévu le lendemain 30 juin de Nice à 7 h 57, pour arriver à Milan à 12 h 55.

Filiale à 100 % de Trenitalia depuis le désengagement de Transdev en 2016, Thello ne quitte pas pour autant le marché français, se déclarant « prêt à affronter de nouveaux projets et de nouveaux défis en France » dans le message annonçant la fin de ses deux trains classiques. Allusion aux trains à grande vitesse Paris – Lyon – Milan, dont le lancement est maintenant attendu en automne prochain.

