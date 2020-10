Toulouse : 57 heures sans trains pour installer la nouvelle commande centralisée du réseau

Du samedi 17 octobre à 19h30 au mardi 20 octobre à 4h30, aucun train ne circulera à la gare de Toulouse-Matabiau et sur l’étoile ferroviaire toulousaine : ni TER (remplacés par des cars), ni Intercités ou TGV (qui s’arrêteront à Agen et Montpellier). Pendant ce temps, 150 agents seront mobilisés pour installer le cœur de la Commande Centralisée du Réseau (CCR) de Toulouse et y intégrer 7 postes d’aiguillages de deux lignes allant vers l’Est et le Sud.

