Trains de nuit : le ministre des Transports espère de nouvelles rames en 2029
De nouvelles locomotives et de nouvelles rames de trains de nuit pourraient commencer à circuler en France à partir de 2029, a indiqué le 5 novembre, lors d’une audition devant une commission du Sénat, Philippe Tabarot, le ministre des Transports. L’Etat a en effet lancé en février dernier un appel d’offres pour 27 locomotives et 180 rames,
Publié le 12/11/2025 - Sylvie Andreau
Publié le 15/07/2025 - Francois ENVER