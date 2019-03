Le tram de Montpellier élu « plus beau de France »

Le quotidien 20 Minutes a demandé à ses lecteurs, via un sondage en ligne, de voter pour élire le plus beau tramway de France. Et avec 6 200 votes, c’est Montpellier, avec ses quatre lignes aux designs distincts, qui prend la première place. Les lignes 1 et 2 avaient été designées par Elisabeth Garouste et Mattia Bonetti, et les lignes 3 et 4 par Christian Lacroix. La métropole de Montpellier en profite pour rappeler dans un communiqué qu’en 2012, le New York Times avait déjà qualifié le tramway montpelliérain comme étant le « plus sexy d’Europe » !

Derrière Montpellier ce sont les tramways de Strasbourg et Angers arrivent en deuxième et troisième positions avec respectivement 4 600 et 1 500 votes.

Quant à la ligne 5 du réseau montpelliérain, dont les travaux devraient débuter dès l’automne prochain pour une mise en service en 2025, un concours ouvert à tout public (scolaires, amateurs, artistes….) devrait être lancé dans les prochains mois pour trouver son futur design.